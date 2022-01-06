為維護行車秩序、減少道路車輛違規亂象，淡水警方在淡水區中山北路1段設置「違規停車偵測執法設備」自動偵測違規停車，將於農曆春節前1月16日起正式啟動交通執法，以協助交通秩序整理。

淡水分局規劃設置「違規停車偵測執法設備」，利用AI偵測攝影機於禁止停車時段，針對車輛違停進行智慧影像分析，自動擷取違規影像依法逕行舉發。依據道路交通管理處罰條例，違規停車可處新臺幣600元至2400元罰鍰。淡水分局表示淡水區中山北路1段位於市區商圈，為主要交通幹道，長期因民眾僥倖心態造成違停嚴重，容易因閃避違規停車致生交通事故。根據統計，去(110)年度中山北路1段發生約270餘件交通事故，造成車損與民眾受傷。

淡水分局溫馨提醒，駕駛人違規停車或臨停於車流量大路段，可能造成其他用路人產生視覺死角或為閃避而發生交通事故，呼籲駕駛人應守法停放於合法停車處所，切勿任意違規停車，違規停車不僅讓荷包失血，嚴重時甚至阻礙交通，造成車禍事故發生，請大家遵守交通規則，一起守法做個優良駕駛人。