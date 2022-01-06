中鋼(2002)繼前(2020年)年完成首座智慧高爐建置後，持續加速推動智能創新及數位轉型工作，今(2022年)年開春第一週完成軋鋼三廠冷軋智慧製造產線建置，邁入軋鋼智能工廠新里程碑。

面對全球鋼鐵市場競爭及未來碳中和的挑戰，為提升企業競爭力，打造智能產銷之精緻鋼廠，中鋼公司前年完成首座智慧高爐建置，啟用煉鐵智慧中心，讓高爐成為能透視、可預知及易掌控的生產製程，達到提升爐況穩定性、生產效率性及節能減碳效益。

為持續強化智慧製造能量，中鋼在軋鋼三廠既有的自動化及數位化基礎之上，成功自主建立「軋鋼三廠 AIoT 掌上工廠」資訊平台，可讓工廠主管使用手機或平板等行動裝置，透過視覺化網頁，即時掌握生產資訊及排除異況，提升生產作業效率。

為進一步提高冷軋工場量產客製化鋼品之品質及穩定性，中鋼公司另外投資近5000萬元，在軋鋼三廠第二熱浸鍍鋅產線(簡稱2CGL)導入自行開發的智能化系統，包括機性動態調控、寬度動態調整、入料缺陷檢測、退火爐燃燒智能診斷等8項，合計在該產線建立19個AI模組，並宣告9件專利。中鋼公司2CGL產線建立預知、預警、監控等智能化的系統功能後，可達到動態製程參數調整，產品品質優化及降減成本等三大目的，累計效益預計達9000萬元以上。

中鋼董事長翁朝棟表示，高爐與冷軋分屬於一貫化作業煉鋼生產最上游及最下游的產線，其製程所需的設備型態及生產特性更是截然不同，二號高爐及2CGL這兩個智慧工廠的建置，展現出中鋼轉型智慧製造的決心。此外，中鋼董事長翁朝棟於近日視察冷軋智慧示範工廠後指出，中鋼轉型的第一步是智慧製造，接下來是5G AIoT，期許透過人工智慧的預測，讓產線更穩定，鋼品更精緻，並持續朝「高值化精緻鋼廠」目標前進。