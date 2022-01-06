全球最大體育用品公司Nike周三向曼哈頓地方法院提告，指控露露檸檬（Lululemon Athletica）在未經授權下製造和銷售Mirror Home Gym及相關行動應用程式，侵犯Nike的專利權。

周三露露檸檬股價收跌4.82%，為362.48美元，Nike下跌2.51%，收在162.25美元，但受到美股大盤重挫的影響可能較大。

在本案中，Nike指控這家規模較小的競爭對手侵犯其六項專利，包括讓用戶能針對特定運動程度，與其他用戶競爭並記錄自己表現的技術。

Nike並對露露檸檬涉嫌的故意侵權行為提出3倍的損害賠償，以及其他多項補救措施。

根據露露檸檬官網，Mirror居家健身平台的價格自1195美元起跳。

露露檸檬在2020年7月以約4.53億美元收購居家健身公司Mirror，這項業務包括一個互動式的智慧健身鏡，以提供直播和點播的健身課程。

露露檸檬發布聲明表示，涉案之專利過於廣泛且無效，我們對自己的立場深具信心，會在法庭上為此辯護。