氣立(4555)2021年營收創高，公司指出，多數廠商已習慣和疫情共存，因此雖然農曆年前依舊陸續有客戶提前備貨，但力道未如去年強勁，估計第一季維持和過往正常的營運狀態，第二季消費性產品拉貨需求提升，營運成長動能轉為顯著。

氣立2021年12月營收1.37億元，年增0.58％，全年累計營收20.27億元，年增28.69％。隨著5G、AI、IoT的發展越來越成熟，衍生出相當可觀的智慧家庭、智慧城市商機。根據調研機構Omdia報告指出，2020年到2025年全球智慧家庭產業年複合成長率為24.1%，到了2025年可望達到1780億美元的市場商機。此外，Frost & Sullivan研究指出，到了2025年全球智慧城市市場規模將達2兆美元，智慧產業前景不容小覷。

小米、Apple等品牌大廠均將智慧家庭產品列為未來主推重點項目，且為了讓智慧家庭加速普及，Apple、Amazon、google等共同合作的智慧家庭標準計畫Matter也預計在今年中正式上線。未來只要有Matter認證的智慧家電，就可以受控於不同品牌的語音助理，擺脫現有侷限單一品牌操作的不便，勢必有助於相關產品的銷售。

另一方面，智慧城市涵蓋智慧交通、醫療、政府、消防、停車、監控等，目前都處於積極發展的階段。Gartner報告中提到，智慧城市至少需要15～20年才能具備初階功能；而打造智慧家庭生活環境，也至少需要5～10年的時間才能成形。目前全球正處於傳統產品汰換成智慧產品的轉換期，這段時間最需要是產線提升與大量生產設備的應用，也都是推升氣立產品銷售的重要關鍵助力。從未來整體市場趨勢來看，氣立營運動能可望受惠由至智能工廠延伸至智慧城市、智慧家庭等商機，逐步穩定成長。