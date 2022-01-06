2022 KKBOX風雲榜今舉辦記者會。（KKBOX提供）

2022 KKBOX風雲榜將於2月26日舉辦頒獎典禮，韋禮安今（6日）出席記者會揭曉歌手名單，近期行程超滿的他被問尾牙春酒場數，韋禮安低調透露超過10場，已排滿到農曆年前，預計28日開始休年假的他笑說：「每天都是照表操課，他們（宣傳）排我就照著走。」身為耀聲音樂老闆的他，被問今年紅包打算撒多少錢犒賞員工？韋禮安不願透露金額，僅表示：「給出的紅包當然不能少，比去年多，步步高升。」一如往常口風很緊。

倒數不到一個月將過農曆新年，記者會上聊起新年願望，韋禮安表示：「除了身體健康外，希望今年多花點時間跟家人相處，因為之前開公司後，百分之80的時間都花在工作上，最近覺得父母年紀也大了，希望能有時間多陪他們。」這樣還有時間跟女友約會嗎？他笑回：「肯定要有，不然會被殺掉，夾縫中求生存，還是會找時間約會，平常2個人也忙，閒暇時就追劇，講好就好。」

2022 KKBOX風雲榜日前公開年度風雲歌手，首波藝人包括本屆獲選年度風雲歌手的八三夭、艾薇、告五人、邱鋒澤、韋禮安，以及動力火車（按中文筆劃排序），出道即將邁入 15 年的搖滾樂團八三夭，本屆再度蟬聯風雲歌手寶座。

首次拿下年度風雲歌手的告五人跟 KKBOX很有緣，近來推出與《華燈初上》合作的片尾曲〈好不容易〉，在 KKBOX 新歌排行榜上持續霸榜。告五人表示：「超級驚喜！很謝謝 KKBOX 及歌迷，這個獎給予了我們更多動力去做新的音樂，」也提到同為本屆年度風雲歌手的師兄五月天是自己從小到大的偶像，也是心目中的最佳風雲歌手：「很喜歡五月天，他們的歌給我們很多動力，因為做樂團是一件很熱血的事情。」