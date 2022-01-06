國鼎生技(4132)研發的新冠肺炎口服新藥二期臨床試驗解盲順利，激勵今(6日)股價一度飆漲67%，觸動熔斷機制而暫停交易。外界好奇國鼎大股東有哪些人時發現，前國會政黨聯盟主席悟覺妙天竟然名列其中，妙天父子持有逾7400張股東，以今日暫停交易前價格234元估算，市值高達17.4億元，另外，包括前立法院院長王金平、英業達集團會長葉國一、前兆豐金董事長鄭深池等多位政商政商聞人都曾投資。

根據股市公開資訊，悟覺妙天持有國鼎約4800張，妙天父子共持有7437多張，是國鼎的最大股東；英業達集團會長葉國一也是國鼎大股東，持股2167張，市值逾5億元；兆豐金前董事長鄭深池持股1950張，市值逾4.5億元。

從國鼎過去的私募名單也發現，除了葉國一、鄭深池等商界大老，還有前立法院長王金平以及晶華酒店創辦人潘思源(新華開發)、雙鴻董事長林育申等人，都曾力挺新藥開發。

國鼎5日召開重訊宣布，研發中的新冠肺炎口服新藥Antroquinonol二期臨床試驗達標，董事長劉勝勇表示，這是全球唯一針對住院病患的口服新藥，4月將向美國提出緊急授權(EUA)申請。

根據國鼎公布二期試驗結果顯示，主要評估指標中，用藥組病患在第14天、28天後康復率分別達97.9％、100％；而四項次要評估指標中，ICU（重症監護室）重症病人治療時間，用藥組治療時間縮短9.5天、中位數住院時間為4天等評估指標也都達標。