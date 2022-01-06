中華信用評等公司6日公開說明「2022 年台灣信用展望」，中華信評企業評等部副總經理蕭黎明指出，強勁的出口需求，以及持續增長的國內消費支出，促成中華信評對於台灣2022年信用展望的看法為「穩定」，台灣企業挺過全球大流行疫情，企業評等好轉更甚於疫情，是2018年以來首度企業評等展望出現正向趨勢，與半年前相較，評等展望為正向的企業數量更多；但在疫情不定等挑戰當頭，未來幾季台灣企業將面臨六大主要風險。

依據中華信評母集團標準普爾全球評級的預估，台灣在歷經經濟表現強勁以致基期較高的2021年後，實質GDP成長率可達5.8％，此項高基期將使得2022年將下降到約2.8％，隨著各國經濟重啟，來自全球對電子零組件的龐大需求，將進一步支撐半導體製造業和5G網路基礎設施等台灣相關產業的出口成長與資本支出。 不過，隨著疫苗覆蓋率的提高，受到政府振興措施支持的國內消費者支出，可望成為支持台灣經濟發展的另一項支柱。

中華信評分析，台灣企業面臨的六大主要風險，是未來幾季之內需要關注：

一、全球需求提升與供應鏈瓶頸使原物料與能源等原料價格上漲，導致通膨壓力升高。同時， 各國中央銀行被迫緊縮貨幣政策的壓力可能會使利率升高、影響資本流動，並導致匯率出現更大的波動。

二、新冠肺炎疫情反覆爆發與疫情的後續發展對全球經濟復甦走勢仍構成風險，進而可能為出口導向的台灣經濟帶來負面影響。

三、中國政府欲縮小貧富差距並端正社會價值觀，這可能使台灣最大的貿易夥伴之一的中國大陸，未來幾年的經濟和收入成長速度趨緩。

四、由於部分產業高度依賴國內消費復甦，即使國內消費已有所提升，但其表現尚不如出口強勁，因此收入與獲利復甦不均。

五、氣候變遷與政府環保政策可能會增加鋼鐵、水泥和石化等產業的營運成本。與此同時，極端氣候事件對許多產業所構成的風險日益升高。

六、銀行與企業的商業模式容易受到科技新技術應用對產業造成的衝擊，且網路風險可能會對 系統造成威脅或導致重大的單一事件風險。另外，美國與中國之間日益激烈的競爭可能會 對供應鏈產生負面影響，並對取得智慧財產以及市場進入形成限制。