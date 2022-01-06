普瑞博生技（6847）獨家代理日本TOP（特浦）公司紫外光空氣殺菌機ML-100獲得台南市政府超前部署採購100台，用於防疫旅館房間內即時（Real-time）滅殺空氣中的Covid-19病毒及細菌，降低旅館氣溶膠傳播群聚感染風險。

普瑞博董事長陳彥文表示，有鑑病毒變種轉向氣溶膠傳播日益嚴峻，目前國內沒有空氣即時殺菌的解決方案，攜手日本醫療大廠TOP公司，提供旅館或診所氣溶膠傳播群聚的解決方案，期能協助國內防疫，並深耕公司策略合作的市場布局。

近期國內發生防疫旅館群聚感染本土Omicron案例，傳染途徑不排除空氣傳播。面對Omicron入侵，防疫旅館是重要的一道防線，台南市政府首開第一槍採購100台普瑞博引進TOP公司紫外光空氣殺菌機ML-100，強化防疫旅館整備工作。

陳彥文指出，日本TOP公司生產各種高品質醫療器材與設備，包括台灣在內全球擁有9個生產基地。TOP紫外光空氣殺菌機ML-100可配合環境搭載有人、無人兩種模式，即時滅殺空氣中的Covid-19病毒及細菌，提供室內空間氣溶膠傳播群聚的解決方案，適合醫療院所、救護車、防疫旅館、醫院診療室、房間、辦公室內、餐廳、娛樂場所包廂等場所使用。

陳彥文強調，普瑞博獨家代理TOP紫外光空氣殺菌機，加深雙方策略合作的市場布局，即是跨出全球通路布局的第一步；未來將增加與國際大廠互相授權並代理特殊產品，透過通路的互相結合進入全球市場，也為未來開發的P-TEX抗沾黏醫材全球銷售鋪路。

普瑞博生技為台灣第一家擁有血液細胞分離核心技術的公司，使用仿生雙離子表面處理的核心技術，解決各種細胞分離的問題，主經營項目為高效白血球過濾器、過濾膜生產製造等，擁有PuriBlood、PuriVet等自有品牌。