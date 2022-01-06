由於中亞國家哈薩克面臨10年多來最嚴重的動亂，中東廉價航空業者杜拜航空（flydubai）和阿拉伯航空（Air Arabia）宣布取消飛往哈國第一大城阿拉木圖（Almaty）的航班。

路透社報導，上述航空業者網站顯示，杜拜航空由杜拜飛往阿拉木圖及阿拉伯航空由阿拉伯聯合大公國沙迦市（Sharjah）飛往阿拉木圖的回程航班皆已經遭到取消。

根據網站內容，杜拜航空從杜拜飛往哈薩克首都努爾蘇丹（Nursultan）的一趟回程航班預計今天將運作。

目前上述兩間阿聯航空業者尚未針對此事置評。

據說阿拉木圖機場昨天遭反政府抗議民眾占領，使得班機被迫取消，不過政府安全部隊後來重新拿下機場控制權。

科威特廉航半島航空（Jazeera Airways）昨天也暫停飛往阿拉木圖的航班。

哈薩克政府已宣布全國進入緊急狀態，以因應反政府暴力抗議行動。