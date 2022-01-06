俗話說一樣米養百樣人，有些人多一事不如少一事，人情淡薄；也有些人善解人意，看見別人遇到困難，還沒等對方開口就忍不住伸出援手。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座最悲天憫人，表面上不見得表現得多和藹可親，但是很容易設身處地替別人著想，並在關鍵時刻給予援助。

▍巨蟹座

巨蟹座是個悲觀主義者，容易關注和放大一些負面情緒，正因為個性悲觀、敏感，讓巨蟹座對於弱者更能夠感同身受，加上他們心腸很軟，面對別人的辛酸苦楚，無論先前有什麼恩怨，當對方遇到困難時，自己就會忍不住伸出援手，其實有時候巨蟹座也蠻討厭自己同情心氾濫。

▍雙魚座

雙魚座心地善良，因為悲天憫人的性格，所以極富包容心，加上雙魚座的共情能力很強，所以當他們看到一些情況難過落淚時，不是因為矯情，而是他們能夠體會那種難過，並且設身處地的替別人著想，同時給予那些身處在苦難之中的人帶來溫暖。

▍水瓶座

水瓶座性格淡漠，他們不像巨蟹座和雙魚座那樣無私善良，只是因為共情能力強，明白「未經他人苦，莫勸他人善」的道理，所以經常讓人感覺到疏離。不過對於自己力所能及的事情，水瓶座往往義不容辭，並在關鍵時刻伸出援手。