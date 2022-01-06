新北市立三重商工汽車科為與產業對接，透過新北創新加速器計畫-智慧車輛人才培育，與光陽機車積極進行產學合作。光陽電動機車北區董事長、新輪車業負責人吳淑芬女士為三重商工第二屆傑出校友，特地返回母校，在全校的朝會時間分享創業過程，並捐贈三款最新型的光陽電動機車回饋母校，期盼充實與即時更新教學現場的實習車輛所需。

吳淑芬說，她是三重商工68級校友今日能在機車經銷商領域有傑出的展現，全賴母校老師當年的指導和態度的養成。為感念母校的栽培，她長期全力贊助母校技藝薪傳、務實致用獎助學金，並於三重商工五十周年校慶時大力響應校友會的教育基金募款，以實際行動熱情支持母校的辦學，更熱心應允於新北市111學年度承辦「全國高級中等學校商業類技藝競賽」時，在經費上全力共襄盛舉。

三重商工校友會會長鄭金卑表示，三重商工創校已五十週年，校友在台灣各個產業皆有相當優異的展現，母校將於111年年底舉辦「全國高級中等學校商業類技藝競賽」，屆時期盼全體校友與學校共同和新北市全體市民一起熱情歡迎全國商業類的技職學生到新北市來競技技術領域的金手獎。鄭金卑董事長對於吳淑芬學姐在技職教育的無私付出與拋磚引玉深表感佩。

三重商工校長李立泰感謝表示：吳淑芬學姊在加入光陽集團後的第一年，機車銷售量即突破三千輛，其與志同道合的分銷商及專銷商共同努力與打拚，連續十二年拿下光陽機車全國經銷商冠軍，旗下分銷商共有一百多間，專銷商也高達六十多間，最高紀錄曾一年銷售出七千輛機車，成為業界口中的銷售女王，更是機車界銷售史上的傳奇人物！校長希望以學姊成功的創業故事期勉在校學弟妹跟學姊看齊，未來能學有所長貢獻社會、回饋母校。