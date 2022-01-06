太魯閣新景點布洛灣遊憩區「山月吊橋」，開放至今1年多，累計吸引近30萬人次遊客參觀，預料今年春節仍是熱門景點。太管處說，因應春節期間台8線中橫交管，將於初二至初四（2月2日至4日），取消預原本預約制，改採現場排隊參觀，維持260人上限進場，開放時間也調整為上午7時30分至下午4時30分。

太魯閣園區「山月吊橋」是國內目前「深跨比最高」的峽谷吊橋，橋長196公尺，橋面寬2.5公尺，距離溪谷約152公尺，從布洛灣臺地邊緣跨越立霧溪谷，是太魯閣國家公園跨距最長、距離溪谷落差最大的吊橋，氣勢磅礡。太管處採預約參觀，每天有6梯次開放預約登記，統計開放至今累計達299225人次到場參觀。

太管處表示，農曆春節期間台8線中橫公路閣口到天祥段，將於初二至初四施行交通管制，管制期間除遊園專車、客運定期班車、換證車輛、持通行證車輛外，4輪以上車輛都必須依通行方向管制放行進入。

中橫交管，太管處同步推出固定路線行駛的免費遊園專車，考量遊客搭乘專車時，在景點間接駁會有轉車、候車等額外交通時間，行程不容易掌握，若山月吊橋維持預約制，可能會讓預約遊客錯過時間，無法入場，因此在交管期間的初2到初4，暫停預約制。

太管處表示，遊客採現場排隊入場、維持260人進出，開放時間也調整為早上7時30分至下午4時30分，提醒遊客，山月吊橋位於燕子口最狹窄峽谷出口處，易有強陣風，遊客參觀吊橋時，請依現場工作人員引導，隨時注意身上物品，並請勿在橋上撐傘，另嚴禁跑跳、喧鬧、攀爬、搖晃、任意逗留及丟擲物品等行為。