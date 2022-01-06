宋姓視障女子腹痛求診，在醫院候診處被不明人士偷拍不適蹲地影片，王姓男子在Line群組看到後轉傳「爆料公社」，還加註「目擊一位女子疑似跳蛋沒拿出來」，遭宋女提告。高雄地院法官怒批王男「看影片說故事」，將自以為是的幽默建立於他人痛苦之上，依誹謗罪判王男3月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，2019年10月，宋姓女子因腹痛到基隆長庚醫院就診，等待看病時，她嚴重腹痛，只能當場蹲下緩解，過程竟被不明人士偷拍後上傳網路散布。

王姓男子在LINE群組內看到影片，以暱稱「黑龜」在臉書「爆料公社」上，發文指稱「一名女子在醫院裝跳蛋，民眾在醫院掛號，目擊一位女子疑似跳蛋沒拿出來，竟然在醫院抖動長達1分鐘，請問該要怎麼協助她？」影片被宋女友人看見，轉告宋女，宋女氣得到警局提告。

開庭時王男坦承犯行，辯稱只是看到影片覺得有趣，才會把影片上傳到爆料公社；王男強調事後已把貼文下架，還想跟宋女道歉，但調解仍破局。

法官認為，爆料公社是我國知名網路社群，不時有國內媒體轉發該社群內成員分享的圖文消息作為新聞，足見該網站的社會影響力不容小覷。王男發布詆毀王女的性戲謔言論，將自以為是之幽默建立於他人痛苦之上，造成王女無法向人解釋澄清的無助感，可能形成長久揮之不去夢魘及陰影，最後依散布文字誹謗罪判王男3月，得易科罰金，全案仍可上訴。