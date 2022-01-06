板橋車站B1廣場即日起展出畫說台鐵與台灣建築遺產展，新北市長侯友宜（右三）6日上午出席開幕儀式。（葉書宏攝）

板橋車站B1廣場即日起展出畫說台鐵與台灣建築遺產展，新北市長侯友宜6日上午出席開幕儀式。（葉書宏攝）

新北市古蹟也可以很藝術！板橋車站B1廣場即日起展出畫說台鐵與台灣建築遺產展，入口意象以「板橋府中美學示範基地」-國定古蹟林本源園邸來青閣建築為主設計，展場則運用傳統園林水池造景意象來呈現新北主題畫作，讓古蹟有如畫中畫。今（6日）舉行展覽開幕儀式暨頒獎典禮，邀請新北市侯友宜市長頒獎給「2020逐蹟之旅繪畫比賽─新北」徵件畫作得獎者前3名。

新北市侯友宜市長表示，力麗社會福利慈善事業基金會歷年來與公部門合作推廣在地文化資產，自行出資籌辦台灣建築遺產畫展，今年首次巡迴至新北市已經是第12站，蔚為公私協力推廣文化資產的典範。展覽同步推出周邊文創品，精裝版畫冊收錄描繪新北市古蹟及其他景點畫作，展現修復活化成果，並出版古蹟與美食散步提案，串聯古蹟周邊美食及店家資訊，推廣在地特色行程。文化局今(111)年也預計推出文化資產數位平台，串聯新北市文化資產及其周邊景點，規劃四季古蹟行旅路線，讓民眾也能按圖索驥自行前往，豐富文化資產推廣模式。

力麗基金會自106年起，陸續在台北、台南、台中、花蓮、高雄等地舉辦「回到1919－話說台灣建築文化遺產展」。基金會今年再度與交通部台灣鐵路管理局合作，於板橋車站B1廣場展出60幅畫作，精選與台鐵相關經典建築畫作計30幅，另邀請畫家描繪新北市主題畫作，共計30幅，包含新北市古蹟16處、歷史建築5處以及其他景點，包含逐蹟之旅繪畫比賽第1名的深坑黃氏永安居、第2名的林園來青閣，甚至連已經消失的台北無線電信局板橋送信所，也榮獲了第3名。而這次的徵件畫展，還能看到畫家抒情描繪修復前的淡水木下靜涯舊居。展場還另闢專區展出積木作品及砂畫，包含「古蹟樂起來」積木比賽前3名作品，以及台灣唯一的樂高認證大師─黃彥智醫師創作的積木作品〈林家花園來青閣〉，相當吸睛。

「畫說台鐵與台灣建築遺產展」展期為111年1月6日至111年3月31日，現場打卡、拍照還可以兌換小禮物。更多展覽資訊可至活動官網或臉書查詢。