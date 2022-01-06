好市多（Costco）加油站的油價比外面便宜，吸引不少會員排隊加油，一名女網友2日到好市多加油站目睹有人插隊，工作人員發現後立即要求對方重排，見對方不從，工作人員直接拿三角錐放在插隊車輛的後面，引導後車往前，此一舉動也獲網友大讚。

原PO在臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》發文表示，她2日到好市多加油站排隊等加油，突然聽到車窗外傳來很大的對話聲，搖下車窗後才知道，原來是有車輛尾隨柴油車打算插隊加油。

員工見有車輛插隊上前勸阻，對方不從直接熄火擋路，員工只好拿三角錐放該車後面，繼續引導後方車輛前進。（圖／翻攝臉書社團COSTCO好市多消費經驗分享區）

從照片可見，工作人員發現後立刻站到車子前面，阻擋車子繼續前進。原PO說，當時工作人員立即與對方溝通，要求他重新排隊，結果對方不從，反而指責工作人員指揮不佳，還害他車子被其他車擦撞。

工作人員強勢回應，不遵守規則，就算排到加油機前面也不會讓他加油，並引導後方來車前進，對方見狀更生氣，直接將車子熄火停在原地，這時工作人員也不慌不忙，直接拿起三角錐放在那台車後面，繼續引導後方車輛，讓原PO大讚「必須表揚」。

工作人員的舉動獲得網友稱讚，「這員工太棒了，最討厭插隊的人，當做乖乖排隊的是笨蛋嗎」、「2022最佳員工直接頒給他」、「這位員工受到眾多會員肯定，好市多必需好好獎勵這位員工」、「覺得有這樣的員工真的很棒，也是其他顧客的福氣」。

不過有網友擔心，若對方情緒失控，恐怕會釀成危險，「站車前擋車，風險蠻高的，永遠不知道對方會做出什麼行為」、「不建議辛苦的工作人員肉身擋在車前，若遇到情緒失控的其實很危險」、「引導真的很辛苦，請不要為難工作人員」。