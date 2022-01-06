舉重女神郭婞淳力挺台東鳳梨釋迦。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

舉重女神郭婞淳力挺台東鳳梨釋迦。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

舉重女神郭婞淳為台灣舉出東京奧運金牌、世界舉重錦標賽雙金，5日應台東縣長饒慶鈴邀約返鄉為台東鳳梨釋迦拍攝行銷影片。郭婞淳說，希望把台東最甜蜜的水果推薦給國訓中心的學弟妹及選手。

輕鬆舉起的不是訓練用壺鈴、舉重槓片，而是水果籃，郭婞淳露出燦爛又甜美的笑容直呼「邀你一起力挺鳳梨釋迦」，她與饒慶鈴不約而同呼籲，歡迎全台鄉親支持台東鳳梨釋迦，讓鳳梨釋迦陪大家過好年！

郭婞淳強調，身為台東一份子，當然要以行動支持鳳梨釋迦，和大目釋迦不同的是，鳳梨釋迦口感更扎實、果肉細緻Q彈；她說，台東人都很熟悉這個水果，因此特別推薦分享給外縣市的朋友及正在國訓中心努力訓練的選手們。

饒慶鈴表示，一得知郭婞淳回到返回家鄉有空檔時間，馬上把握機會，邀約她拍攝宣傳短片。因鳳梨釋迦外銷受阻，台東縣府團隊去年九月下旬即積極媒合全家、全聯及家樂福等內銷通路上架、也接洽企業團購。

縣府除了到新北歡樂耶誕城現場展售，也與台北旅館商業同業公會合作，在台北市163間防疫旅館提供鳳梨釋迦冷凍即食包，讓更多民眾品嘗當季的台東優質水果。

饒慶鈴指出，鳳梨釋迦是台東重要的產業，也是最能代表台東的特色水果，在農曆春節前進入產量最高峰，因為果實碩大、濃郁甜蜜，是很適合分享親朋好友的伴手禮，全家、全聯及家樂福各大賣場分別推出單顆、2顆或10斤、20斤裝的禮盒，送禮自用選擇多元，歡迎民眾多多支持。

饒慶鈴說，婞淳努力不懈，在東京奧運、世錦賽接連奪金，是全台灣的驕傲，非常感謝婞淳力挺家鄉水果，也希望BBC 評選為最有營養食物第2名的鳳梨釋迦，為婞淳補充滿滿能量，祝福她往後的比賽都能順利。