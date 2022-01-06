疫情影響，國人這兩年出國意願低落，延遲沒有更換護照者多達260萬人。外交部領事事務局長葉非比今天呼籲民眾可以預先更換新版護照，以免日後疫情緩和出國人數激增，護照申辦可能需求爆量。

外交部去年1月11日發行新版晶片護照，截至去年年底，平均每個工作日的申辦護照核發量為1220件。葉非比說，今年1月11日是領務局發行新版護照一週年，因此別舉辦「春暖花開波鴿賀歲」旅外安全推廣活動，於1月7日到12日辦理LINE官方帳號旅安有獎徵答活動，只要參加有獎徵答並且答對的民眾就有機會抽到領務局的限量「春暖花開波鴿紅包禮盒組」，還有機會額外獲得限量100組的「波鴿護照套」或限量200組的「奈米銀抗菌噴霧禮盒」。

領務局今年首次設計紅包禮盒組，把台灣風景名勝包括台北101、阿里山小火車、台南孔廟還有花東海岸線呈現在禮盒上，一組3個紅包。在1月10日至12日期間，民眾只要到領務局或外交部在台中、嘉義、高雄及花蓮的辦公室申辦護照、簽證或文件驗證並完成繳費，就可以憑繳費證明領取波鴿紅包禮盒組，一人一份，送完為止。