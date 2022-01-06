新北市土城區第一座天幕籃球場今啟用，斥資1975萬元打造，將當地桐花意象融入設計，球場天幕的雙層弧形浪板設計展現花瓣堆疊、綻放的樣子，整體配色也導入年輕色彩。（蔡雯如攝）

新北市土城區第一座天幕籃球場今啟用，斥資1975萬元打造，將當地桐花意象融入設計，球場天幕的雙層弧形浪板設計展現花瓣堆疊、綻放的樣子，整體配色也導入年輕色彩。（蔡雯如攝）

新北市土城區第一座天幕籃球場今啟用，斥資1975萬元打造，將當地桐花意象融入設計，球場天幕的雙層弧形浪板設計展現花瓣堆疊、綻放的樣子，整體配色也導入年輕色彩，未來清潔隊、土城分局、國小等單位也到現場體驗全新球場，進行籃球鬥牛友誼賽，嗨翻全場。

土城重劃區近年來新屋林立，周邊雖有許多公園，但卻缺乏室內籃球場，當地居民頻頻反映，希望能擴增室內運動空間。土城區公所提出增設運動天幕計畫，分別向教育部體育署、體育處爭取到400萬、1575萬元經費，將土城綜合體育場的室外籃球場改造成半戶外籃球場地。

土城區公所今舉行啟用儀式，當地立委、市議員等人皆出席，並進行投籃大賽，而土城分局「雄壯威武隊」、清潔隊「環保英雄隊」、土城區公所「雨神桐行隊」、土城國小隊、廣福國小隊及清水國小隊等隊也在現場進行3對3籃球鬥牛友誼賽，體驗全新球場。

土城區長陳國欽表示，天幕籃球場面積約411坪，設計融合美型與機能，以土城特色花卉「桐花」作為意象及雙層弧形浪板，象徵花開綻放，而圓弧形屋頂也有助於籃球場的排熱效果，整體導入年輕明快的對比色彩，讓大家走進籃球場就能感受到青春活潑的氛圍，打完球也可至鄰近的土城國民運動中心體驗更多運動項目。

市議員江怡臻表示，土城綜合體育場週邊運動風氣相當興盛，設備多元，但有的比較年久，現在天幕完成將可以提供更長時間的時間讓大家愉快打球，不必擔心場地溼滑；另外，綜合體育場內的3處兒童遊戲場，在極力爭取下也順利獲得經費，經過多次直播和實體工作坊、民間團體的討論，去年也已發包，盼市府盡快完成，讓大土城能夠擁有更好的生活機能。