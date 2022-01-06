國民黨候選人顏寬恒前往沙鹿山腳黃昏市場跟攤商道歉。（陳淑娥攝）

國民黨候選人顏寬恒前往沙鹿山腳黃昏市場跟攤商道歉。（陳淑娥攝）

沙鹿山腳黃昏市場遭綠營爆料違建，自治會長林成龍6日下午向顏陳情。（陳淑娥攝）

台中市第二選區立委補選倒數3天，國民黨候選人顏寬恒沙鹿山腳黃昏市場遭綠營爆料違建，自治會長林成龍6日下午向顏陳情稱，攤商很怕被拆，年前做不了生意。顏寬恒痛斥，民進黨為了選舉操作，難道要摧毀底層勞工嗎？疾呼放過攤商一條生路。

顏寬恒下午3點到沙鹿山腳黃昏市場接受攤商陳情，並走進市場一一跟攤商致意及道歉，攤商也都替他加油。

自治會長林成龍憂心指出，目前攤販人心惶惶，過年快到了，怕被拆掉，選舉是一時的，他們都已經營7年，起造人是顏寬恒，但實質不是顏，顏只是名義而已，是他興建的，然後再找攤商來做生意，這裡20幾個攤商，都怕被拆掉，無法做生意。

顏寬恒說，林靜儀為何選舉到了才故意把事情弄大，合法搭建市集，被無情攻擊甚至要拆除，全台到處都可見這樣的市集，是方便採買，難道為了操作選舉，就要摧毀嗎？

顏寬恒說，是不是林靜儀若當選，市場就要拆掉，難道社會底層的勞工，在合法土地搭建，要做一點生意都那麼困難，你們要打的是顏寬恒，打他們幹什麼，把他們拉進來，對他們吐口水幹什麼。

顏寬恒指出，他空地出租，一坪約100元左右，不要無限上綱，把攤商拉近政治髒水裡，執政黨為了要打倒顏寬恒，把基層攤商牽扯進來，他們賴以為生的店鋪要無限放大，選舉要選到這樣嗎？