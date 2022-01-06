第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選，將於111年1月9日舉行投開票。台中市選委會6日表示，因各候選人之間競爭激烈，依據中央選舉委員會函示，將於258個投開票所均再加派1名警衛人員，以維護投開票所秩序及安全。

台中市選委會指出，依公職人員選舉罷免法第56條規定，政黨及任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動﹔違反規定者，處新臺幣五十萬元以上、五百萬元以下罰鍰。

另依第108條第2項規定，在投票所四周30公尺內，喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一萬五千元以下罰金。

台中市選委會表示，投票所四周30公尺外若有妨害或擾亂投票之進行，或妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，含監控行為在內，將由檢警機關依刑法第142條規定以強暴脅迫或其他非法之方法，妨害他人自由行使法定之政治上選舉或其他投票權者，處五年以下有期徒刑，未遂犯罰之﹔及依刑法第147條規定妨害或擾亂投票者，處二年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金，移送法辦。

台中市選委會強調，第2選區包括沙鹿、大肚、烏日、龍井、霧峰等5個行政區共計設置258個投開票所，原本一個投開票所平均編制12.5人，為維護投開票所秩序與安全，依據中央選舉委員會函示，將於258個投開票所均再加派1名警衛人員，選務相關人員由3225人增至3483人。