一秉中共建政後，中國外長開年首訪必選非洲國家傳統，中國國務委員兼外長王毅當地時間5日到訪東非三國之一厄利垂亞。中國外交部網站消息，厄國總統伊薩亞斯在阿斯瑪拉會見王毅，王毅強調，非洲之角國家有必要認真探討如何實現地區和平安全。同日，王毅還同厄利垂亞外長奧斯曼舉行會談並共同簽署兩國外長聯合聲明。

王毅說，這些年來，一些域外大國把非洲之角當作地緣政治博弈的競技場，造成動盪不寧、衝突頻發，嚴重損害了地區和平穩定，遲滯了地區發展振興。當前形勢下，非洲之角國家有必要認真探討如何實現地區和平安全，釋放發展潛力，提高治理能力。在這一進程中，中方作為非洲之角國家的真誠朋友和可靠夥伴，願為此發揮建設性作用。

伊薩亞斯稱，他 55年前就同中國結下不解之緣，對中國素來懷有深厚感情，親眼見證了新中國的發展壯大。中國不僅在自身國家建設和經濟發展中取得輝煌成就，也致力於反對霸權主義、構建公正平等的全球秩序，為人類進步事業作出巨大貢獻。

伊薩亞斯表示，厄中友誼基礎牢固，植根於相互尊重、互不干涉等共同堅持的原則和理念。厄方始終堅定支持中方維護主權和獨立，尊重中方的正當立場。他很高興與習近平主席共同決定將兩國關係確立為戰略夥伴關係。厄方已制定厄中合作路線圖，期待借鑒中國發展經驗，開展更具活力的合作，特別是深化基礎設施、礦產資源、農業、人力資源等各領域合作。

王毅說，伊薩亞斯是中國人民真誠的老朋友。厄國是今年中國外長開年訪問的首站，這充分體現了中國對中厄關係和兩國傳統友誼的重視。兩國元首決定將中厄關係提升為戰略夥伴關係，為雙方合作開闢了更為廣闊的前景。

雙方就非洲之角形勢交換意見。伊薩亞斯表示，厄方堅決反對外部勢力在地區製造社會分裂和民族矛盾。解決非洲地區衝突的關鍵是確保域內國家獨立自主、團結合作，共同致力於穩定和經濟發展，為地區和平發展創造有利條件。伊薩亞斯駁斥了所謂中國「債務陷阱」論，強調中國從未干涉別國內政，是非洲不可或缺的真正發展夥伴，期待中國在非洲和平、發展的進程中發揮更大作用。