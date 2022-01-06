中鋼繼2020年完成首座智慧高爐建置後，持續加速推動智能創新及數位轉型工作，2022年開春第一周順利完成軋鋼三廠冷軋智慧製造產線建置，邁入軋鋼智能工廠新里程碑。

面對全球鋼鐵市場競爭及未來碳中和的趨勢及挑戰，為提升企業競爭力，打造智能產銷的精緻鋼廠，中鋼公司前年完成首座智慧高爐建置，啟用煉鐵智慧中心，讓高爐成為能透視、可預知及易掌控的生產製程，達到提升爐況穩定性、生產效率性及節能減碳效益。

中鋼為持續強化智慧製造能量，由生產、技術及資訊等單位共同規劃，在軋鋼三廠既有優異的自動化及數位化基礎之上，整合現場製程大數據資料，成功自主建立「軋鋼三廠AIoT掌上工廠」資訊平台，可讓工廠主管使用手機或平板等行動裝置，透過視覺化網頁，即時掌握生產資訊及排除異況，提升生產作業效率。

中鋼表示，為進一步提高冷軋工場量產客製化鋼品的品質及穩定性，中鋼另外投資近5000萬元，在軋鋼三廠第二熱浸鍍鋅產線導入自行開發的智能化系統，包括機性動態調控、寬度動態調整、入料缺陷檢測、退火爐燃燒智能診斷、鍍鋅膜厚控制、智慧鋅渣引流、鋅浴鋁含量智能控制及智能化品質判定等8項，合計在該產線建立19個AI模組，並宣告9件專利。

中鋼指出，該2CGL產線建立預知、預警、監控等智能化的系統功能後，可達到動態製程參數調整，產品品質優化及降減成本等三大目的，累計效益預計達9000萬元以上。

中鋼董事長翁朝棟表示，高爐與冷軋分屬於一貫化作業煉鋼生產最上游及最下游的產線，其製程所需的設備型態及生產特性更是截然不同，二號高爐及2CGL這兩個智慧工廠的建置，展現出中鋼轉型智慧製造的決心。

此外，翁朝棟近日視察冷軋智慧示範工廠後指出，中鋼轉型的第一步是智慧製造，接下來是5G AIoT，期許透過人工智慧的預測，讓產線更穩定，鋼品更精緻。展望未來，中鋼進一步將成功的智能製造示範成果同步於其他產線及集團海外鋼廠平行擴展，持續朝「高值化精緻鋼廠」目標前進。