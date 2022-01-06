每一位上班族都會有自己的辦法，讓自己在工作時忙裡偷閒；而近期就有位網友在Dcard上發文表示，自己新進一間公司後，發現許多人在上班期間會突然消失很長一段時間，也因此另她感到好奇，直到與公司同事熟識之後才發現，原來各個同事在上班期間都會有自己的「消遣活動」。

原PO表示自己在工作的時候發現一個神秘現象。(圖/截取自Dcard)

原PO發文表示，自己進來一間公司大約四個月的時間，在公司期間除了工作的事情之外，還發現一個神奇現象；就是某些人在早上及下午期間都會突然消失一陣子，但也不知道這些人是跑到哪去，一直到原PO某天肚子痛，在廁所待了很長時間時，聽到隔壁間傳出清痰的聲音，才發現隔壁坐著的是自己的同事，也意外發現原來對方消失期間是去廁所；而大多男同事會多次出去抽菸，且每次都將近20分鐘。

同事表示進去廁所只是要滑手機殺時間。(示意圖/取自達志影像)

直到原PO和那位女同事熟識之後，便開口詢問對方是否腸胃不太好；對方告訴原PO，其實自己是進去廁所裡面滑手機殺時間，其餘都只是順便，且一坐大概都是30分鐘左右，表示「上班不大便，就是社畜之恥。」而原PO當下也受到認知衝擊，讓她不禁提問，大家上班真的會去廁所然後順便划手機嗎？

在貼文發出之後，網友紛紛表示「身為上班族不大便，可恥」、「一天偷半小時，一個月22天就偷11小時了」、「只有在上班會大便，放假完全不大便」、「我看這文的時候正在公司大便」、「上班大便也是工作內容，只是沒寫在應徵條件裡」；要如何在繁忙的工作中獲得自己的「個人時間」，是上班族很重視的一件事情，但大家在忙裡偷閒的時候，還是要記得把分內的事情做完才行喔！