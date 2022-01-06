王力宏先前遭前妻李靚蕾爆料婚內出軌、約砲又召妓，優質偶像形象一夕之間崩塌，本以為風波已落幕，事隔多日自稱王力宏員工的網友又曝光5大內幕反擊李靚蕾，順利讓微博上的風向逆轉，對此，鄉民女神qn（黃瓊慧）坦言，她認為這全是王力宏公關的操作。

黃瓊慧在臉書發文表示，她認為王力宏道歉後除了很後悔房子要給李靚蕾，還要支付高額贍養費，事業和形象也毀於一旦，但王力宏還有一線生機，因為還沒有被大陸官方列為劣跡藝人，就還有逆轉情勢的機會，「且前面還有一個利用台灣人善良而黑翻紅的志祥學長，不禁讓力宏團隊士氣大振」。

黃瓊慧直言王力宏連帶身邊的利益太龐大，有一堆人靠他吃飯，只好全力幫助他復出，「只是這些外圍的打手還不成氣候，能挖出什麼嚇死人的料我也是等著看」，表示接下來發生的事連王力宏都會難以預料，另一方面，她也覺得李靚蕾不會隨之起舞，「前天是員工爆料、現在是網友謾罵，通通不是李靚蕾開槌的對象」。

黃瓊慧指出，李靚蕾要拿出證據也給法官看就好，沒必要讓外界在大作文章，「現在力宏的公關公司操作的方向，就是把李靚蕾打成是一個愛錢的女人，為了自己利益不擇手段摧毀她口口聲聲說愛的男人」，最後她更狠酸公關公司戰力很弱，這波操作目的只是將王力宏塑造成受害者，好讓王力宏回到螢光幕前，一番發言引來不少網友附和。