南投市平山、內新、營南里4條產業道路及巷道，路面破損影響安全，民眾向立委許淑華反映，縣長林明溱6日前往會勘，允諾斥資600萬元，全部翻新路面，並指示畫設水溝旁路緣白線及反光鈕，提升通行安全。

林縣明溱會勘行程，包括立委許淑華，縣議員張嘉哲、曾振炎，國民黨南投縣黨部主委林儒彬，市民代表陳志斌、歐陽燦岳、蔡玉英，內新里長曾丁萬、營南里長蔡育民、平山里長吳繼全等人都陪同。

林明溱表示，內新里南營路532巷，長250公尺、寬3公尺寬的路面將刨除重鋪；當地里民反映巷道太窄，希望將路旁水利溝渠加蓋，林明溱說，水利溝渠加蓋事涉農田水利署管理權責，建議民眾先報請農田水利署南投管理處同意，並負擔使用費，縣府會評估交通安全需求全力協助。

營南里東閔路776巷及1113巷，將刨除舊有破損路面重鋪，總經費226萬元；林明溱指出，這兩條巷道，是營盤國小、營北國中學生及居民必經道路，路旁與邊溝缺乏安全警示，將增加畫設白色邊線及反光鈕，同時建議里辦公處，提報1113巷與東閔路口增設定時啟動的交通號誌，在學生上、放學時段啟動，確保學童安全。

林明溱表示，南投路銜接平山里工業路及福山里八卦路，是南投市最早通往山上4里的古道，如今只有農友使用，年久失修路面破損嚴重，必須改善，因此將動支320萬元，將全長1100公尺，寬3.5公尺的路面刨除重鋪，部分路基損壞路段，先鋪設混凝土，再加鋪瀝青讓行車更安全。