許書豪今出席加盟華納音樂暨新歌記者會。（華納提供）

許書豪繼2021年末推出單曲〈Touch Control〉宣告回歸，今（6日）再推出第2首全新單曲〈香香的〉，並同步舉辦記者會宣布正式入主華納音樂；許書豪和老婆交往老婆相識14年、結婚1年半，問起生子進度？他直言：「沒有刻意避孕但現在很忙也沒有刻意求子，順其自然。」許爸許媽不敢多問，反而感謝親戚催生小倆口，許書豪坦言跟老婆會因此「壓力很大」，不會吵架只是無奈。

近來王力宏婚變話題沸沸揚揚，聊起維繫婚姻秘訣，許書豪笑說：「其實我朋友真的不多、交際圈不大，我的電腦帳號、密碼也全給她管，我在老婆面前幾乎是透明人，我覺得給她看也好，如果她會亂想又不敢看，壓抑久了搞不好會生病。」2人相處起來像夫妻更像是朋友，「我們會一起打電動、講幹話．有什麼話都講，不爽就講、吵一吵，現在就不會吵了」。

華納音樂今特別為喜歡露營的許書豪送上露營燈，聊起正式與華納音樂合作，許書豪表示相當興奮，新團隊相處一切都非常順暢，也有種重新回到軌道上的感覺。許書豪說：「除了今年會有新作品陸續推出，最期待的還是希望有機會有自己的演唱會！」他之前受到疫情影響，原定去年5、6月的演唱會因此延期，希望有機會能再辦毎唱。