新北市捷運局將在三鶯線國華站周邊打造「公八公園」，近期完成初步設計，將分區打造幼童、中老年、青少年的使用空間，特別的是青少年區域也設置了極限運動場，未來將作為滑板運動使用。（新北市捷運局提供）

新北市捷運局將在三鶯線國華站周邊打造「公八公園」，近期完成初步設計，將分區打造幼童、中老年、青少年的使用空間，特別的是青少年區域也設置了極限運動場，未來將作為滑板運動使用。（新北市捷運局提供）

捷運三鶯線預計2023年完工，其中「陶瓷老街站」位置已確定，將使用鶯歌三號公園大部分空間，許多公園設施也將撤除，不過市府也在國華站墩柱下方開闢「公八公園」，希望增加綠地使用，捷運局近期已完成公八公園初步設計，將分區打造幼童、中老年、青少年的使用空間，特別的是青少年區域也設置了極限運動場，未來將作為滑板運動使用。

捷運三鶯線沿著鶯歌溪以高架方式興建，捷運墩柱、站體在三號公園占用多處用地，使公園面積大幅縮水，園內的體健設施也遭連帶拆除，捷運興建一夕減少多處公園場地，也引發地方民眾不滿，捷運局當時承諾將連帶開闢公八公園，並將沿線橋樑墩柱下方空間維持綠地使用，規畫更完善的城市綠地空間。

公八公園初步設計近期已完成，捷運局指出，該公園將會朝特色公園邁進，將設置3區域全齡遊樂空間，第一區設有各項體健設施供中老年人使用；第二區有攀爬網、塑木平台、人行和自行車步道空間，供幼童玩樂；第三區是青少年極限運動場，滿足喜愛滑板運動族群的需求。

捷運局表示，公八公園是以統包方式，與三鶯線工程一同施工，目前正在設計階段，將與捷運同時完工，至於公八公園地下停車場則由交通局負責施作發包。交通局規畫，公八公園地下停車場有地下3層樓空間，有約269個停車位，出入口將座落於光明街、建國路交叉口。

市議員蘇泓欽表示，受到國際原物料大漲、疫情影響，公八公園停車場經費已暴增至5億多元，後續確定由交通局自付，雖然已經進入設計規畫階段，但希望交通局仍能與捷運局做好溝通，2工程務必同時完成，避免出現公園、捷運國華站完成後，遊客、住戶無處停車的窘境。