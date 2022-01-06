美夢慘變真實的惡夢！1名女網友日前在男友家中睡著作夢，夢中尿急的她眼前出現廁所讓她大感開心，「一瀉千里」的幸福感充斥在夢中，沒想到下秒她突然被男友搖醒，男友問她「要不要換掉褲子」，她才發現自己尿床了，趕緊跳下床去沖洗，崩潰說「好羞恥啊，眼淚差點沒噴出來」。

該名女網友在Dcard上發文說，她日前清晨在男友家中睡覺，夢中她因為相當寒冷又感到尿急，突然眼前出現1間廁所，「根本天堂，直奔而去」她在夢中感到自己的尿液「一瀉千里」，正在她沉浸在舒服的氛圍中時，男友突然打斷這美夢、直接搖醒她，原來當時男友還沒有睡著，全程目睹她的「慘事」發生。

女子在夢中感到「一瀉千里」的幸福感，沒想到下秒她突然被男友搖醒，男友問她「要不要換掉褲子」，她才發現自己尿床了。（翻攝自Dcard）

該女網友說，男友把她搖醒後第1句話就說「要不要換掉褲子」，她才往她的私密處一看，果真是尿床了，她則馬上從床上跳起、到廁所沖洗，而男友事後表現得好像沒發生什麼事；她PO文說「我現在不敢面對現實」、「好羞恥啊，眼淚差點沒噴出來」。

其他網友則留言說，「不然你跟他說，你夢到在跟那他那個，他說不定會很開心」、「以前小時候只要睡前沒去上廁所，晚上一定會尿床，一定會」、「放鬆到濕了一片，可能安全感跟舒適感讓妳不小心尿床了」、「從此這張床就是你的地盤了，真是一場光榮的勝利」、「我記得有一個人曾經說過，在夢裡看到馬桶千萬不要去上」。