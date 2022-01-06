勞動部王安邦次長肯定萬能科大深根技職教育。(萬能科大提供／呂筱蟬桃園傳真)

勞動部王安邦次長肯定萬能科大深根技職教育。(萬能科大提供／呂筱蟬桃園傳真)

勞動部王安邦政務次長6日到桃園萬能科技大學進行講座活動，就「發展技能競賽、鍊結職業訓練、提升青年就業競爭力」為題發表演講，宣揚技職精神。他並參觀萬能科大特色教室與技檢考場、大數據雲端教室、賈桃樂萬能分館、廚藝複合多功能教室、全國技能競賽西餐考場，對萬能科大深根技職教育的努力，十分肯定。

萬能科大校長莊暢表示，萬能科大的技能教學品質全國掛帥，在2021年勞動部主辦的「第51屆全國技能競賽」北區分區賽大放異彩，榮獲4金3銅共18項獎項，其金牌數與總獎牌數為全國大專校院之冠，也創下了歷年來在全國技能競賽分區賽中最佳成績。

萬能科大重視學生技能的提升，投入大量經費設置36項職類術科、55間勞動部認證的國家級技能檢定考場，考場數目為全國第一，讓校內所有學生都能透過實作技能訓練，順利考取專業證照。另一方面，校方為培養國際技能競賽選手，設置「極光國際競賽培訓中心」，聘請金牌專技教師一對一的輔導，自106年起已在全國技能競賽中獲得40個獎項的殊榮。

萬能科大最近與勞動部桃竹苗分署合作，在校内建置「賈桃樂學習主題館－萬能分館」，勞動部勞動力發展署提供免費的軟體資源，分別是108題心理測驗、VR職場體驗及模擬面試；硬體設備則由學校規劃，師資、課程由萬能科大安排。

莊暢強調，萬能科大主推131證照就業保證計畫，配合優質的專業教室與師資，歷年來都創造高就業率，萬能科大的畢業生，已經獲得附近八大工業區與航空城產業的雇主最高滿意度，1111人力銀行統計也顯示，萬能科大已成為航空城附近產業最愛用的大學人才。