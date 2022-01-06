近年預售屋價格漲很大，買新房辛苦度大增！根據台灣房屋統計2021下半年，台中10年內新古屋與預售屋的實價登錄交易單價，結果顯示，台中全市新古屋平均單價約27.8萬元，跟預售屋的33.3萬元相較，價差近2成；台中各行政區之中，尤以西屯區價差最大，預售屋均價站上5字頭，而新古屋均價35.1萬元，價差逼近45％，相當於同區預售屋打55折！

另一個價差超過4成的大甲區，因登錄的預售屋交易，約三分之一都來自火車站前的高價預售小宅，加上整體房價基期較低，放大了預售屋與新古屋之間的價差比例。

至於價差逾35％的大雅區，則是2021年下半年，地方就盛傳台積電中科廠區將擴廠，相關消息也在年底獲中市府證實，廠址所在的大雅區受惠台積電紅利加持，預售案紛紛調高「未來價」，使預售屋與新古屋的價格差距拉大。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，西屯區的預售屋均價比新古屋高出15.7萬元，主要因為西屯的預售屋推案，以七期及周邊地帶為主，建案多為豪宅屬性，就連小宅都以「時尚精品」定位，因此價格不斐，且近年七期受地價上揚、缺工缺料影響，漲勢明顯，去年下半年登錄的預售屋成交案件，普遍落在6、7字頭，連帶推升西屯的預售屋均價。

西屯區的10年內新古屋交易，分布就比較均勻，且市場不少屋齡5到10年的大樓，當初土地取得成本較低，價格定位相對親民，目前還有4字頭物件，中科商圈、12期等區域，也能找到單價35～40萬元的低屋齡物件，也因為新古屋單價比預售屋便宜兩個字頭，近來愈來愈受消費者青睞。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，預售屋通常是區域價格的天花板，相對起來，新古屋價格就顯得親民。此外，新成屋還擁有三大優勢，第一，「屋況可檢驗」，比起預售屋紙上談兵，新古屋屋況看得到摸得到，實際空間直接丈量零誤差，方便裝潢規畫。

第二，「立即可入住」，預售屋從簽約到交屋至少兩三年，加上近年營建業缺工缺料，工程進度延宕，為交屋時程增添變數，想立即成家的購屋族較難安排入住時間表。

第三，「政策風險低」，房地合一2.0新制納管預售屋，興建期間與完工後的閉鎖期分別計算，加上現今預售屋工期較長，買家可能須持有8年以上，才能適用低稅率轉售，這也凸顯新古屋在資產配置的彈性。

陳定中特別提醒，預售屋即時登錄的新政才實施半年，有些行政區的交易案件還未完整揭露，且許多地區的登錄案件，高度集中於特定個案或區段，可能使行政區的價格資訊以偏概全，所以民眾查詢時，應多加查看揭露物件的分佈區段，以利更精確地掌握區域房市動態。