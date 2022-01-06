葡萄王生技（1707）公告110年12月營收10.55億元，年增0.79％。110年集團營收逐季走高，第四季營收29.18億元，季增21.43％、年增6.4％，為歷史單季最高；全年營收97.98億元，年增6.87％，更寫下集團創立以來新高。子公司葡眾年底感謝祭滿額好康活動反映熱烈，突破單月營收9.27億元，累計全年營收80億元的最高紀錄。

展望新年營運，葡萄王生技表示，台灣葡萄王在兼顧毛利率、營業額均衡發展的前提下，持續在FMCG、保健食品上推陳出新；代工業務也會滿足客戶不同需求新增產線；葡眾除了持續規劃新品外，也將打造更成熟的線上交易平台，帶給會員優質且便利的購物體驗；上海葡萄王在千萬級新客加持下，產能預期於首季發酵。三大事業體聯手，集團年度營收必能再攀下個巔峰。

葡萄王生技母公司台灣葡萄王110年營業額維持雙位數年成長，年增36.72％。自有品牌持續各項熱銷商品動能，疫情之下營收逆勢成長25％，業績破近20年來新高。雖疫情干擾消費買氣，但經即時調整策略，善用自營會員通路，使得全年會員通路累積成長達70％。

新品康普茶，亦在全通路銷售大放異彩，進而帶動年度飲料品項銷售增長30％，貢獻下半年成長動能。110年代工事業也交出漂亮的成績單，累積營收2.4億元，年增84％，突破歷史新高。

葡萄王生技指出，上海葡萄王110年雖然既有大客戶累積營業額僅達過去一半，不過已新開發多家千萬級人民幣客戶，使得全年業績表現仍亮眼，並符合預期實現雙位數成長；12月營收年增10.38％，全年營收年增13.23％。