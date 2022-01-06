小學數學題目越來越難，不僅答案算不出來，有家長表示，連題目都看不懂。一名網友貼出小學三年級孩子的數學題目求解，題目曝光後讓眾人直呼看不懂，甚至還有人質疑「這什麼鬼」、「是數學、國文一起考嗎？」

一名網友在《PTT》貼出一張小學三年級的數學考卷，題目寫道「老闆把一袋糖果分裝成一包一包，每包糖果的數量都相同，最後袋子裡剩下4顆，一包糖果可能有幾顆？」想尋求解答。

題目雖然只有短短的三行文字，但乍看之下並不是那麼好懂，貼文曝光後引起熱議，不僅答案難產，反而讓更多人提出疑問，紛紛回應「這什麼鬼？題目上都看不到像樣的數字…」、「跟以前的數學好不一樣，是數學國文一起考嗎？」、「所以這課的標題是？」、「這是小學的？這是要他們學習多元思考嗎」。

有網友解答「X/Y=Z+4，求Y值。沒X Z值，答案Y為5以上」，至少有四名網友都認為答案是五顆以上，並分析該題應該就是在教除法跟餘數的概念，不過也有不少人吐槽表示「都沒有考慮整袋只有4顆，每包分0個的可能性？」、「答案是無解吧」、「笑了，謝謝」。