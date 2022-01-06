晶片大廠晶片高通瞄準車用長線藍海市場，於目前全球注目的CES大秀Snapdragon數位底盤，其包含廣泛性的解決方案，打出「統一的技術藍圖」，合作夥伴包括多加一線汽車大廠，包括BMW、通用汽車、現代汽車、雷諾、富豪、小鵬、蔚來等多家大廠。

高通與全球眾多汽車製造商合作，採用Snapdragon數位底盤所涵蓋的廣泛汽車解決方案，藉由高通「統一的技術藍圖」，Snapdragon數位底盤對於協助汽車產業加速創新獨具優勢。Snapdragon數位底盤是由一套開放且具可擴展性的雲端連接平台所組成，包括Snapdragon Ride平台、Snapdragon駕駛座平台、Snapdragon汽車連網平台以及Snapdragon車對雲服務，利用統一的架構帶來更高的安全性和沉浸式數位體驗，並能支援下一代汽車在整個生命週期中的升級。汽車製造商可以在其產品線中選擇採用Snapdragon數位底盤所涵蓋的任一平台或全部平台，並透過雲端的持續升級為其產品提供高度客製化體驗。

高通技術公司資深副總裁暨汽車事業部門總經理Nakul Duggal表示，高通技術公司瞭解汽車製造商對於其產品獨特性和差異化的需求，也深知重新定義汽車和交通運輸商業模式所帶來的巨大商機。透過Snapdragon數位底盤，高通提供了一套開放的平台，利用增強的安全特色，協助加快汽車的連網體驗。Snapdragon數位底盤支援消費者在購車後持續更新至最新功能，並能讓汽車製造商針對客戶體驗及以服務為基礎的商業模式打造全新的特色和服務。

BMW集團駕駛體驗資深副總裁Nicolai Martin就表示，BMW選擇高通技術公司作為技術合作夥伴和系統解決方案供應商，是基於其全面性且廣泛的產品組合，以及在運算、連網、電腦視覺、先進半導體和駕駛輔助方面經認證的技術專業。我們期待與高通技術公司共同打造我們的下一代ADAS／AD平台，持續為我們的客戶提供世界頂級的駕駛體驗。