永慶房產集團加盟事業成立20周年，2021年度五大績效再創新高，總成交金額站上6000億元大關、較2020年增3成，店總業績突破260億元、較2020年成長3成5，總成交件數突破4.9萬件，聯賣業績逾76億元、有近6成的成長，帶動單店平均業績衝破2800萬元，穩坐房仲第一品牌。

永慶房產集團董事長孫慶餘說，20年來堅持「先誠實再成交」的理念，吸引眾多加盟店東近悅遠來，現全台房仲店數接近1400店的永慶集團已是市場主流。他說，2021年旗下加盟四品牌總成交金額6000億、成交件數4.9萬件，單店平均業績破2800萬，希望在2022年能夠更上一層樓。

孫慶餘指出，永慶房產集團從一家店開始發展，2021年全台服務據點接近1400店，店數市占直逼4成，在全台19縣市穩居市占第一，持續拉大與其他品牌的差距。他說，有了永慶房屋成功經驗，開始推出加盟品牌，陸續於2002年成立永慶不動產、2003年成立有巢氏房屋、2012年再成立台慶不動產，2021年新推出的加盟品牌─永義房屋，展店數也超前達標，刷新台灣房仲加盟品牌展店紀錄

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成分享，除了品牌力、聯賣力、科技力、行銷力，永慶加盟總部的全力支援，也是加盟店東長選擇加盟的重要關鍵。2021年碰上疫情三級警戒，孫慶餘董事長就特別提撥7000萬元經費，推出專案力挺加盟店數位轉型，讓2021年績效不減、反成為歷年之最。

永慶房產集團2021年新加盟簽約數逾240店，以平均1.5天簽約開一店的速度擴大服務規模，現在永慶不動產朝全台500店邁進、「社區專家第一品牌」有巢氏房屋則邁向400店、加盟前五大品牌的台慶不動產也邁向300店，而主打「人機合體」的新品牌永義房屋，也創下驚人成績，上市半年簽約加盟店東直逼100位。