6日，一份當地民調指出，將近有9成受訪韓國出口商，一致認為跟2021年相比，2022年全球貿易環境應該不會好轉，主要原因就是受新冠肺炎所影響。

採樣對象是300家韓國主要出口商，其中有55%預估2022年的全球貿易狀況，應該跟2021年差不多，也就是沒有什麼改善空間。約37%則認為，2022年全球貿易生態還會更差，只有約14%預測會變好。

這份調查是由韓國最大的商業遊說團體韓國工商會(KCCI)，在近1個月前所做的。受訪韓企中，約有一半都認為新冠病毒是全球貿易環境無法好轉的罪魁禍首。

其它負面原因，包括兩成認為全球供應鏈斷鏈，以及1成覺得是原物料價格大漲。大部分的韓國出口商會找尋其它供應鏈，以及開闢新市場，也有部分會以確保擁有先進技術為首要目標。

對於日前韓國政府主動申請欲加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)一事，約75%的受訪韓企表示支持，認為對提升韓國在全球戰略以及經貿地位會有很大助益。