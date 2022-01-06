電動卡車新創公司Nikola將撤銷對特斯拉提起的20億美元專利侵權訴訟。Nikola在本案中指控規模超出許多、已經是公認的電動車產業龍頭特斯拉竊取重型卡車的部分設計。

Nikola最早在2018年提起這項訴訟，當時特斯拉還在虧錢、現金短缺、股價表現也相當低迷。而Nikola當時則是一家炙手可熱的新創公司，宣稱將推出氫動力「半卡車」（semi-truck）和皮卡，且已經收到大量訂單。

此後特斯拉由虧轉盈，目前市值已經飆破1兆美元，身價超越了全球前12大汽車製造商。目前特斯拉尚未推出市場敲碗已久的Semi卡車。

最初Nikola指控特斯拉竊取其重型卡車環繞式擋風玻璃及車頭車門的專利設計，這些設計旨在減少風阻，並增加電池電動版本及氫燃料電池版本的行駛里程。Nikola表示，特斯拉在2016年看到Nikola的概念車之後，才啟動自己的電動卡車開發計畫。不久，在特斯拉發表了自家的半卡車計畫後，其股票市值即上漲了20億美元。

在Nikola提起訴訟後，特斯拉反告這家後起之秀。現在兩家公司達成和解，同意雙雙撤告。Nikola發言人表示對撤銷訴訟不予置評。特斯拉尚未回應媒體置評請求。