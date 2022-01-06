農曆新年前家庭主婦趕忙除舊布新，小心出意外。50歲朱姓職業婦女打掃時不慎由樓梯滑落、屁股著地導致腰椎骨折，劇痛伴隨下肢無力嚇壞她。所幸，緊急接受「微創皮球囊椎體整形修復」手術後，背痛症狀即消失，隔天出院返家休養。

阮綜合醫院脊椎微創中心主任鄭傑陽表示，去年10月至今，適逢過年前的家務整理潮，從事家務後骨折的女性病例有比往年增加的情況，特別是有骨質疏鬆的婦女更要小心。

朱婦未停經也沒骨鬆，從樓梯滑落摔傷屁股導致腰椎第一節壓迫性骨折。67歲身形瘦弱的張婦有骨質疏鬆病史，在家中清洗浴室不慎滑倒，導致腰椎第二節急性壓迫性骨折。53歲趙姓婦女有長期洗腎史，某天清潔廚房後突然感到劇烈背痛、雙下肢逐漸無力，經檢查為腰椎第一節爆裂性骨折合併神經脊髓壓迫。55歲張女士有骨質疏鬆，搬重物進屋時突然覺得背部刺痛，痛到蹲了下去起不來，經檢查為第一腰椎壓迫性骨折。

鄭傑陽表示，據統計台灣婦女約50歲停經，60歲逾半數骨質疏鬆，是脊椎骨或髖關骨骨折的好發族群，而骨質疏鬆引起的脊椎壓迫性骨折，通常發生在脊椎的第一或第二節，有時候搬個重物、變換姿勢，甚至久坐太久，起身後伸個懶腰就骨折。以疼痛量表10分來計算，生產痛約8分，脊椎壓迫性骨折疼痛約7、8分，會痛到想鑽地。

鄭傑陽指出，脊椎壓迫性骨折保守療法是使用背架，患者須連續穿三個月。目前最新的手術治療是「經皮球囊椎體成型術」，手術原理把壓迫性骨質椎體撐開，增強脊椎的承受力，健保無給付需自費，術後需持續服用鈣質和骨質疏鬆藥物，繼續保養和追蹤，避免身體其他部位骨折。

鄭傑陽也建議，女性停經後每年約有2％的骨質流失，停經後5年發生骨質疏鬆或是造成脊椎骨折的機會變大，平常要養成喝牛奶習慣，並補充鈣質，多吃小魚乾、芝麻、豆漿，更需要曬太陽。平常也要做有氧運動或簡單的骨力訓練，以提升骨力與平衡感，讓骨骼強韌，或做跳躍運動，以解除肌肉僵硬的狀態，讓全身血液順暢。