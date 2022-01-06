不是每個人都有一夜致富的機會，想要變成有錢人還是得靠自身的努力。《搜狐網》命理專欄發文分享，點名摩羯座、天蠍座和獅子座的人，由於他們強烈的野心，和永不放棄的衝勁，所以是12星座中最有機會變成富豪的星座。

1、摩羯座

摩羯座個性比較固執、有毅力，他們通常給人的印象就是一個「工作狂」，這種全心全意埋首於事業的態度，源自於他們堅強的意志和不服輸的決心，因此只要他們下定決心，就會腳踏實地朝目標努力，絕不會中途放棄。

2、天蠍座

天蠍座的心思深沉、想法周密，無時無刻都散發著一種神秘、冷漠的氣場，讓人覺得難以親近，而在這樣的外表之下，其實天蠍座內心隱藏著極大的野心，他們非常有抱負、毅力，並且情商很高，面對任何情況都有辦法輕鬆解決。

3、獅子座

獅子座非常大方，尤其面對家人、愛人和朋友，他們更是花錢不手軟，不過獅子座能花錢更能賺錢，他們擁有比其他人更大的決心和努力，天生驕傲的個性也使他們不願意被打敗，不達到目的、不實現夢想，就絕對不會放棄。