台北市第五選區（中正、萬華）無黨籍立委林昶佐罷免案將於本週日舉行投票，國民黨立委蔣萬安在今日宣布於萬華區設立服務站點，時機敏感惹議，更被解讀是參選2022台北市長起手式，蔣萬安強調，「時間很早就決定了」，站點從去年就開始規劃，下週四起正式服務。

蔣萬安陸續在台北市各區設立法律諮詢服務據點，今宣布全新萬華服務據點即將正式啟用，除了提供專業的法律諮詢，也首度開設「心理健康諮詢」服務，希望特別在新冠疫情期間，「雙服務」能提供民眾更實質的協助，與大家一同度過難關。

國民黨立委蔣萬安在今日宣布於萬華區設立服務站點。（蔣萬安辦公室提供）

蔣萬安指出，新冠疫情讓大家的生活出現重大改變，不僅對民眾的健康造成威脅，也對心理產生衝擊。他分享，疫情期間接到非常多民眾反應，有人失去親人、失去工作，也有人必須一肩扛起家中生計，甚至人與人的交往也出現限制，讓許多民眾的心情變得焦慮、容易緊張。

他提及，而根據衛福部統計資料，2019年自殺通報多達3萬5324人次、2020年上升至4萬411人次，甚至去年（2021年）1月至11月止，自殺通報已多達3萬9569人次，很可能再達高峰，「這個課題必須非常嚴正面對」，因此疫情期間自己就已著手了解、籌辦地方上的心理健康諮詢服務。

「我們以主動取代被動，讓服務直接走入社區！」蔣萬安說明，由專業的心理師引導，讓心中有困擾及疑惑的民眾，有一個抒發、被傾聽的管道，而心理師也會在初步了解個案的問題及狀況後，進一步介紹更適合的心理諮商管道，或媒介相關心理服務資源。

對於在罷免林昶佐前3天成立服務站，蔣萬安強調，「時間很早就決定了」，去年9、10月就開始規畫，原本去年年底就想上路，但因心理諮商據點設立的門檻較高，要有一定的密閉空間，在與專業人士溝通後，決定延至1月開始，並試辦1年，下周四正式啟動。

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