台灣將設立2億美元規模的「中東歐投資基金」，投資在台灣與立陶宛均認為對雙方有利經濟與科技發展戰略意義的產業，對此，北京當局今天回應，聲稱「『金錢外交』改變不了台獨勢力覆滅的大勢，『挾洋謀獨』只能是死路一條」。

今天在大陸外交部例行記者會上，有外媒提問表示，美國和立陶宛同意合作應對「中國經濟脅迫」，台灣將設立2億美元投資基金，幫助立陶宛抗衡「中國壓力」，並開放市場，中方對此有何評論？

大陸外交部發言人汪文斌說，立陶宛涉台問題的是非曲直十分清楚，美方一再為立方製造「一中一台」的錯誤言行幫腔，試圖拼湊縱容台獨勢力的小圈子，這進一步暴露了美方「以台制華」的圖謀，只會破壞美國自身的國際形象，最終將搬起石頭砸自己的腳。

汪文斌又指，要求美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，也正告台灣當局，「金錢外交」改變不了「台獨」勢力覆滅的大勢，挾洋謀獨只能是死路一條。