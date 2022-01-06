大陸觀察者網6日引述美國科技新聞網站Ars Technica報導，2021年人類航太事業全年軌道級發射達到144次，打破冷戰時期歷史紀錄。其中，中國航太發射次數達55次，超過美國的45次和俄羅斯的25次，居世界第一。

據科媒Ars Technica報導，2021年，航太發射嘗試次數達到144次，打破人類歷史上的紀錄，成功133次。

冷戰期間，美蘇為爭奪航太實力最高地位，開展太空競賽。1967年全球共進行139次航太發射（122次成功），1976年131次航太發射（125次成功），這些紀錄已被打破。

在過去10年間，人類的航太發射嘗試次數翻倍。新世紀頭10年，政府和商業集團每年發射的軌道火箭不到70枚。此後最大的兩個變化，是中國國家主導的航太工業的急劇崛起，和馬斯克成立的SpaceX的活動激增。

Ars Technica統計，2010年之前，中國平均每年發射不到10次火箭。但在過去10年中，中國大幅擴展了其太空計畫，發射了觀測和通信衛星，並開始了雄心勃勃的機器人月球探索計畫，並發射了下一代太空站。

據Space Launch Report統計，按火箭製造國家排名的資料顯示，中國去年完成55次航太發射，約相當於每週都有一次發射，其中52次成功，3次失利。

中國航太科技集團有限公司去年完成48次發射，成功率100％，將上百顆（含搭載）航天器送入太空。

去年，美國航太發射45次，成功43次。美國還進行了去年世界上唯二兩次深空發射並取得成功。俄羅斯航太發射25次，成功23次。

去年，酒泉衛星發射中心也是世界上最繁忙的火箭發射基地，全年發射22次。美國佛羅里達卡納維爾角僅次於酒泉。

馬斯克的SpaceX公司也在2021年突破紀錄。隨著該公司繼續擴大其爭議性的「星鏈」計畫，SpaceX發射了31枚獵鷹9號火箭，全部成功。更引人注目的是，SpaceX僅使用兩個新的獵鷹9第一級就完成了這項工作——29次發射中，重複利用了之前的獵鷹9核心。

然而，美國「星鏈」衛星卻兩次接近中國太空站，對太空站上的太空人生命健康構成威脅。

2021年，中國人首次進入自己的太空站，祝融號首次在火星上留下自己的足跡，羲和號推動進入「探日時代」......去年12月27日，中國載人航太工程總設計師周建平用「振奮人心」一詞點評了中國2021年載人航太事業。周建平對2022年充滿期待，他表示，明年將完成中國太空站的建造；神舟十三號乘組返回後，還將繼續發射貨運太空船、神舟十四號載人太空船，以及中國太空站首個實驗艙等。