紅娘竟是心機女，彰化縣鹿港地區28歲許姓女子，前年3月以幫趙姓友人追求陳姓閨蜜為由，謊稱閨蜜要繳學貸又要負擔家用，常常沒錢吃飯，短短5天讓趙男誤信後陸續匯款2萬2770元至許女的男友帳戶中，直到兩人交往後才發現實情，趙男不堪被騙提告，許女遭彰化地院依詐欺取財罪判刑1年，全案得上訴。

許女與趙男、陳女都是共同朋友，她得知趙男對陳姓閨蜜有好感，經常向打探陳女喜好，也透過許女邀約陳女吃飯，因此自告奮勇扮紅娘，主動表示願意幫男方追求女方，會居中替趙男說好話。

不料許女卻起了貪念，自前年3月7日起至3月13日之間，多次謊稱陳女缺錢、每個月要金援父母，還要還學貸，常常沒吃飯；建議趙男匯款給陳女幫忙，實際上則是提供自己吳姓男友的郵局帳戶，並蓄意誤導讓趙男以為該帳戶是陳女的學貸還款帳戶，為避免露出破綻，還數度警告趙男不可向陳女提起匯錢的事情，否則陳女不會收、也不會再與趙男見面。

趙男自3月9日上午起，短短5天內就匯款6次，每次2000元至8000元不等，其中一次許女在中友百貨逛街，還主動撥打LINE語音通話給趙男，指逛街看到陳女喜愛的品牌口紅在打折，1次消費4隻只要6000元，且消費6600元還有滿額贈品活動。

許女為了取信趙男，當場提供男友另一個銀行戶頭，讓趙男把錢匯給她代購口紅當禮物，轉贈給陳女；趙男匯了8000元，委託許女買1支口紅外加4入口紅系列禮盒1盒，實際上許女當天卻只買了2730元的口紅回去轉交給陳女，事後趙男發現陳女為何還沒拿到禮盒，許女又趕緊上網以較便宜的價格，購買仿冒的YSL口紅禮盒補給陳女。

直到趙男與陳女正式交往後，趙男終於從陳女口中察覺有異，而許女仍不斷撒謊，憤而提告；許女仍辯稱，都有把錢轉交給陳女，連口紅禮盒、發票、提貨小白單也都有轉交。但不被法官採信。

法官認為，許女2020年2月就曾因幫助詐欺取財罪被判刑4月、緩刑3年確定，竟仍不知悔改，利用共同朋友男女互有好感曖昧期間，以兩面手法詐騙金錢，甚至被察覺後仍一味否認，毫不認錯、無羞恥感，甚至在偵查、審理期間，提出來源不明的對話截圖、貼文意圖脫罪，聲請傳喚不知情證人到庭作證，自己供詞一再反覆、矛盾，不知所云，積極為不時舉證、辯解，犯後態度極其惡劣。

法官審酌許女大學肄業，未婚無業，與同居男友領有社會局補助養育3歲、2歲幼兒，迄未與告訴人和解、賠償損害，故作如上處刑。