指揮家廖國敏自2017年受邀與國台交合作以來，與樂團已培養出相當的默契，上個樂季(2020／21)曾合作過兩部理查．史特勞斯的作品，分別是《英雄的生涯》與《唐吉訶德》，此次音樂會將演出廖國敏非常喜歡的《玫瑰騎士組曲》。（國立台灣交響樂團提供）

女高音林玲慧開年音樂會，將與指揮家廖國敏、國立台灣交響樂團同台演出，曲目包括理查．史特勞斯多首藝術歌曲及雷哈爾輕歌劇《風流寡婦》詠嘆調等作品，明晚在台北中山堂登場。

林玲慧表示，她非常喜歡理查．史特勞斯的藝術歌曲，不只旋律優美，樂團編制和配器法完整，是少數藝術歌曲可以樂團化的作品，尤其歌詞與音符相輔相成地詮釋其境，深具澎湃卻內斂特質。

林玲慧表示，她有很多與鋼琴合作演唱理查．史特勞斯的藝術歌曲的經驗，「這次能與整個管弦樂團合作，非常期待，一定非常過癮。」

廖國敏現任澳門國際音樂節節目總監及香港管弦樂團駐團指揮，活躍於國際舞台，自2017年受邀與國台交合作以來，與樂團已培養出相當的默契，上個樂季(2020／21)曾合作過兩部理查．史特勞斯的作品，分別是《英雄的生涯》與《唐吉訶德》，此次音樂會將演出廖國敏非常喜歡的《玫瑰騎士組曲》，在這部作品最後有很多的華爾茲舞曲，因此將它當作是整個音樂會的主軸，帶來歡慶新年的應景氛圍。

演出將於2022年1月7日在台北市中山堂、1月8日在台中國台交演奏廳登場。