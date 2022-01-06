坊間傳聞，常喝氣泡水，容易造成骨頭鈣質流失，事實真是如此嗎？營養師表示，目前尚未有研究證明氣泡水會影響骨質密度，但是有2類人要避免，以免加重病情。

營養師陳心驊在臉書粉專PO文指出，有研究發現，可樂因為含有大量的磷，長期喝容易造成骨質流失，會降低年長女性的髖骨密度。而骨質疏鬆會使得骨骼漸漸出現孔洞，變得脆弱，可能會因為跌倒或輕微碰撞就發生骨折，尤其是脊椎及髖部都是常見的部位，若發生在髖部，除了影響活動，需要臥床之外，甚至會有死亡的風險。

陳心驊表示，市面上販售的氣泡水是將二氧化碳加壓打入水中，形成碳酸水，目前尚未有研究發現氣泡水與骨礦物質密度降低有關，也未有研究指出氣泡水會造成兒童蛀牙或肥胖，前提是氣泡水中無添加任何風味的糖漿調味。

最後陳心驊提到，氣泡水釋放的氣體可產生短暫性的飽足感，氣泡刺激腸胃也有助於改善便秘情形，但是腸胃功能較差及口腔食道黏膜受損的人應避免喝氣泡水，因為氣體刺激容易加重病情。