110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽6日起在台大綜合體育館、政大體育館兩地進行公開男一級第三階段預賽，期許在後兩階段預賽多爭取勝利、為8強努力的國立體大，在下半場拉開差距，終場66比54擊敗文化大學，拿下預賽第3勝。

北部氣溫下降，不過和近日甚至起霧的林口比起來，還是暖和一點，賽後國體教頭桑茂森笑說：「可能這個天氣對我們來說是好事，平常林口就蠻冷的。」此役攻下全隊最高18分的陳冠中也認為，林口反而還比台大這邊冷。

桑茂森補充，球隊本季聯賽開始前，暑假參加過的幾個盃賽輸多贏少，有幾場還是30幾分差吞敗，不過隨著大四的「大頭」韓杰諭繼續留下、沒有提前挑戰職籃，和碩二學長郭翰、大四莊家誠一起帶著學弟奮戰，UBA開季從求保級，到現在可以將目標放眼前進8強，接下來繼續將該抓的隊伍努力拿下，或許有機會挺進8強。

國體大雖然沒有外籍生助拳，但桑茂森鼓勵球員勇於挑戰，「如果現在大專的外籍球員就無法對抗，遑論之後上到更高層級要去面對更強勢的外援，我也提醒球員透過大專和外籍生的對抗累積經驗，對自己未來發展會更有幫助。」