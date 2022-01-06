中聯資源公司（以下簡稱中聯資）及中聯資源企業工會1/6日，假中鋼集團總部大樓舉辦首次團體協約簽訂典禮，由中聯資董事長張鴻昌及中聯資企業工會理事長張振裕代表簽署。

簽約儀式，除了邀請高雄市勞工局副局長陳石圍擔任見證人外，也邀請中鋼董事長翁朝棟、總經理王錫欽、中鋼企業工會理事長陳春生等人到場觀禮，典禮過程展現和諧的勞資氛圍，雙方將共同信守協約規範，奠定中聯資永續經營基石。

張鴻昌致詞時說明，團體協約協商過程中，雙方雖有不同立場，但仍共同秉持互信、互重的原則及勞資雙贏的理念，經過多次的協商會議，並在理性溝通下，完成全部75項條文共識，達成這意義非凡的里程碑。

張振裕表示，團體協約的簽訂，代表員工的權益更受到保障，同時亦象徵公司與工會之間勞資關係更和諧，並引述中鋼企業工會陳理事長常講的一句話「只有公司好，員工福利才會好」，勞資和諧是公司成長的一大助力，工會將持續與公司互助合作，共同成長。

翁朝棟表示，很高興看到中聯資6日跨出歷史性的一步，繼中鋁、中龍、高捷、中宇等4間公司後，成為第5間簽訂團協的集團公司，期許勞資雙方能持續維持良好互動，並秉持誠信、互助、互利之原則，共同謀求公司及員工的最大利益。

高雄市勞工局陳石圍副局長致詞時指出，中鋼集團是高雄在地重要的標竿企業，也是勞資和諧的企業典範，簽訂優於勞動法令的團體協約，不僅有助企業穩定發展，更可使員工能夠安居樂業，對國家經濟發展產生正面影響，期許中聯資持續用心經營，讓員工享有更優質的福利。

本次中聯資及中聯資源企業工會團體協約的簽署，不僅是勞資關係的一大突破，雙方將共同落實中聯資員工權益之保障，持續攜手共創勞資雙贏，再造公司營運佳績。