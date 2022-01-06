搶宅食經濟與年禮商機，eslite hotel誠品行旅繼推出「炙燒和牛頰牛肉麵」外帶常溫禮盒之後，再以清燉牛肉麵為藍圖推出「和牛頰澄清湯細粉」，每盒390元，選用澳洲和牛軟嫩富含膠質的臉頰肉，以精燉慢熬手法表現細嫩質地，湯頭部份則特別融入傳統法式澄清湯烹飪工藝，以繁複的層層工序萃煉出澄澈剔透的琥珀色湯底，禮盒內含和牛頰澄清湯料理包與口感Q彈滑嫩的冬粉包，單人份常溫禮盒每盒390元，人氣商品「炙燒和牛頰牛肉麵」常溫禮盒也是350元，誠品會員享有每盒85折優惠，購買「和牛頰常溫雙禮盒組」（炙燒和牛頰牛肉麵1盒+和牛頰澄清湯細粉1盒）更享每組600元的獨家禮遇，即日起至1/25開放預訂。

誠品行旅廚藝團隊歷時15個月的悉心研發，汲取法式澄清湯的烹飪工藝，為旅人獻上「和牛頰澄清湯細粉」，將烘烤過的牛大骨以小火慢熬48小時製為濃郁高湯，融入白蘿蔔、西芹、老薑、洋蔥、紅蘿蔔、牛番茄、青蔥、蘋果及蜜棗等新鮮食材繼續以文火熬製6小時，其中自帶鮮甜的蜜棗更為清爽的湯頭增添甘美尾韻，接著於去除雜質後再加入澳洲和牛頰燉煮3小時，豐美的膠質隨著烹製過程緩緩釋於湯中，使湯頭更加濃郁醇厚，靜置一天後再將和牛頰肉撈起，再次以細網過濾湯汁，道道繁複工序提煉出剔透的琥珀色黃金湯底，呈現香氣細緻、入口甘醇的澄澈質地，以不簡單的極致美味，為旅人盛滿真摯的祝福心意，傳遞富有溫度的美饌佳餚。