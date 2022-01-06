在健康的消費支出和強勁企業獲利支持下，美國經濟增長較其他已開發市場強勁。針對2022年的市場風險，富蘭克林證券投顧表示，對疫苗有抗性的變種病毒出現是最關注的，但目前看來人們正在學習與疫情共處、新冠口服藥的發展令人鼓舞且可能改變遊戲規則，美國似乎正在進入疫情重新開放過程的最後階段。

展望2022年，需密切關注貨幣政策變化、通膨壓力、全球供應鏈及其對經濟增長速度的影響，這些不確定因素可能會影響投資人情緒，但預期隨著供需失衡緩和，許多影響將是暫時的並會在2022年下半年減弱。就貨幣政策方面，聯準會自2022年一月起每月縮減購債規模將自150億美元提高至300億美元、2022年三月將正式結束購債，隨著經濟復甦，聯準會逐步移除量化寬鬆是貨幣政策正常化跨出重要的一步，聯準會縮減購債規模僅是鬆開油門，不是猛踩煞車，整體資金環境仍相當寬鬆。

展望美國經濟強勁，2022年美國股市具投資吸引力，雖然市場中某些領域的評價有所上升，但看好具有強大競爭優勢、穩健資產負債表和高自由現金流量的高品質公司具投資機會，其中，數位化轉型浪潮仍處早期階段，並已滲透到醫療、金融科技、電子商務和工業等領域，帶來龐大的投資商機。展望2022年，建議投資人採取逢震盪加碼或定期定額方式投資美國股市，首選科技創新成長型股票基金和具備抗通膨和政策題材撐腰的基礎建設股票型基金，穩健者可透過美國平衡型基金介入。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，儘管新變種病毒另確診數量增加，但仍不致影響經濟復甦態勢，中長期就業市場需求仍強勁，加上美國消費強健、庫存處於低檔，企業獲利亦可望延續穩健增長態勢，今年仍預估有雙位數的增長，因此在基本面與獲利面的支持下，對於美股後市表現仍不看淡，不過同時也還須持續關注聯準會政策動向，在投資佈局方面，有鑑於科技業料仍延續獲利高成長的態勢，預期較能抵禦利率走升影響，表現可持續關注，其他如通訊服務、循環境消費、工業、醫材等亦可留意。