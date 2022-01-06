雲林縣地層下陷嚴重，極端氣候變遷衝擊下，豪雨災害頻率可能增加，損害難以避免，如何協助社區提升快速反應以及災後重建復原能力是當務之急，社區居民成立自主防災隊是對策之一。（資料照片）

雲林縣府2020年起自辦縣內自主防災社區PK賽，提供獎勵金讓社區依照各自需求添購防災裝備，輔導防汛工作走入社區，截至2021年全縣已有73個社區成軍，是全台推動自主防災社區數量最多、分布最廣、投入經費最高的縣市。

雲林縣地層下陷嚴重，極端氣候變遷衝擊下，豪雨災害頻率可能增加，損害難以避免，如何協助社區提升快速反應以及災後重建復原能力是當務之急，社區居民成立自主防災隊是對策之一。

縣長張麗善表示，平日增強社區自助、互助的能力就能提升防災應變力，這3年來盤點易淹水地區社區，輔導成為自主防災社區，逐步達成「韌性城市」目標，全縣20鄉鎮市都已成立1個以上，目前73個，是全台數量最多的縣分。

2021年雲林縣參加經濟部水利署水患自主防災社區全國評鑑，囊括9個獎項，特殊貢獻獎林內鄉烏麻村；特優虎尾鎮埓內里；優等斗六市榴中里、斗六市榴南里、大埤鄉興安村；甲等虎尾鎮穎川里、西螺鎮埤頭社區、土庫鎮埤腳社區。

獲特優肯定的埓内里於2016年成立防汛守護隊，獨創「青年軍」傳遞警戒資訊，2021年水災發生時實際蒐集雨量峰值記錄，從淹水感測器判定社區災情，成員間互相回報災情、把握黃金救災時段、災後整理數據並詳實記錄。

雲林縣府也把「自主防災」與聯合國永續發展目標（SDGs）接軌，目標包括含「SDG 3健康與福祉」、「SDG 9工業化、創新及基礎建設」、「SDG 11永續城鄉」、「SDG 13氣候行動」。

張麗善說，除了73個社區有各自的特色，縣府也竭力串聯學術單位、社區、企業、國軍營造「雲林互助抗災大聯盟」的跨領域夥伴關係，培養默契提前防範，把災害降到最低。