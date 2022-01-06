因應疫情下的產業振興，農委會去年推出888元農遊券，第一階段88萬張，第二階段56萬張，然而第二階段登記人數卻不如預期，等於只要登記就能人人有獎。農委會表示，剩下的農遊券登記截止日為1月31日，鼓勵民眾踴躍消費登記，有信心全數抽完。

農委會今(6)日「農遊券早鳥抽公開抽籤活動」記者會，但截至1月6日止，農遊券官網僅有11萬5039人登記，只有今日預計抽出的22萬張的一半，中獎率依舊「百分百」。

農遊券面額888，在各部會推出的振興券中面額不算低，但第二階段的民間迴響卻差強人意。洪姓民眾表示，第一階段的中籤率實在太低，農遊券強調家庭可在鄉村或農場出遊使用，但全家和父母一家卻一個人都抽不到，其實很不是滋味，對第二階段的抽獎也不抱什麼希望。

廖姓民眾說，農遊券一張面額888，但第二階段要消費滿千才能抽，既然如此，用手上的1000元去消費更好，登錄還要下載APP，沒有比較輕鬆。

農委會水保局長李鎮洋回應，也許是消息推廣不夠，推出早鳥22萬張卻只有一半的人來登記，至於還剩下約45萬張，在本月底前會再努力，有信心抽得完。